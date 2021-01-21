У таборі Реала продовжують оговтуватись від ганебної поразки у поєдинку Копа дель Рей проти Алькояно (1:2).

На першому тренуванні після вильоту з Кубка Іспанії гравці Реала очікували палкої промови та різких слів від головного тренера, але почуте їх розчарувало, повідомляє Marca.

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Звернення Зінедіна Зідана до підопічних тривало близько двох хвилин та було схоже на післяматчеву прес-конференцію. Француз в основному підкреслював, що мадридська команда здатна на більше. Футболісти так і не отримали очікуваної порції мотивації.

Нагадаємо, Реал примудрився поступитись Алькояно (1:2) та вилетіти з Кубка Іспанії – це був дебютний матч для Андрія Луніна за "вершкових".

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