Зідан заявив, що зовсім не зважає на лідерство Реала в Ла Лізі

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан прокоментував перемогу своєї команди в матчі 21-го туру іспанської Прімери з Вальядолідом (1:0).

"Наше лідерство в таблиці нічого не змінює. Нам потрібно продовжувати робити те, що нам добре вдається. Сезон – довгий і важкий.

Гол Начо, який зробив Реал одноосібним лідером, у відеоогляді матчу проти Вальядоліда

Що стосується Вальядоліда, це був важкий матч з важким суперником. До зустрічі з нами вони програли вдома лише одного разу і зараз виступають дуже добре. Нам було важливо здобути перемогу", – наводить слова Зідана Marca.

Додамо, що після звітного матчу Реал набрав 46 очок і одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. В активі Вальядоліда залишилося 22 очки, команда посідає 16-е місце.

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