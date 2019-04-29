Зідан: Завжди буду захищати своїх гравців, але не сьогодні, так грати не можна

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розкритикував своїх підопічних за поразку в матчі проти Райо Вальєкано (0:1).

"Сьогодні ми не зробили нічого із запланованого з першої хвилини і до самого кінця, на всіх рівнях. Іноді ти не можеш реалізувати момент, але сьогодні у нас їх просто не було, ми нічого не створили. Ми повинні бути дуже злі, і я злий, тому що сьогодні наш імідж постраждав.

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Мені не шкода, що я повернувся на цю роботу, скоріше навпаки. Потрібно пережити ці критичні, складні моменти, як сьогодні. Але так грати не можна. Що я сказав гравцям – залишиться в роздягальні.

Сьогодні вся справа була у ставленні. Ми не віддавалися ні в чому: ні в боротьбі, ні в русі. Матчі можуть бути складними, якщо суперник рухається більше тебе. Вони грали в свій футбол, а ми не зробили на полі нічого з того, що повинні були. Я б хотів, аби сезон скоріше закінчився, але нам потрібно зіграти ще три матчі і придумати щось інше. Не можна так закінчувати сезон.

Я завжди буду захищати своїх гравців, але не сьогодні. Але в цьому не тільки їх вина, я теж несу відповідальність, тому що я вибираю склад і готую футболістів до гри. Сьогодні план не спрацював", – сказав Зідан на післяматчевій прес-конференції, передає Goal.com.

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