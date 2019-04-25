Зідан зацікавлений у придбанні Санчо

Форвард Борусії Д Джейдон Санчо може продовжити кар'єру в Мадриді.

Головний тренер "галактікос" Зінедін Зідан особисто наполягає на запрошенні на Сантьяго Бернабеу 18-річного лідера атак Борусії Д Джейдона Санчо, повідомляє Bild .

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За інформацією джерела, Реал, аби вмовити Борусію Д продати Санчо, повинен заплатити за англійця 180 млн євро. "Джмелі" не збираються відпускати Джейдона, але зазначена сума, вочевидь, спокусить керівництво німецького клубу.

Санчо у Мадриді може стати одним із елементів масштабного омолодження складу Реала, яке Зідан планує розпочати вже влітку.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити 100 млн євро за Санчо.

Контракт Санчо з Борусією Д розрахований до 30 червня 2022 року. Нагадаємо, Джейдон перейшов в Борусію Д з Манчестер Сіті влітку 2017 року за 8 млн фунтів.

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