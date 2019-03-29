Зідан зацікавлений у придбанні Кулібалі, який може стати заміною Варану

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може продовжити кар'єру в Мадриді.

Керівництво мадридського Реала визначило оборонця Каліду Кулібалі пріоритетним варіантом для заміни Рафаеля Варана, який останнім часом активно роздумує над тим, щоб покинути Сантьяго Бернабеу, повідомляє AS.

Екс-форвард Реала Мор'єнтес в захваті від Зозулі та вірить у перспективи Луніна в Мадриді

У трансфері зацікавлений особисто наставник "галактікос" Зінедін Зідан, який вже повідомив про своє бажання менеджменту мадридців.

Головною перепоною для переходу може стати цінник на сенегальця, який нещодавно перепідписав контракт з Наполі до 2023 року. За умовами нового контракту його клаусула складає 150 млн євро і неаполітанці, вочевидь, будуть вимагати за Кулібалі не менше.

Азар пройшов курйозний тест: Барселона чи Реал, Мбаппе чи Неймар, побувати у тілі Роналду, політика та паління