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Зідан зацікавлений у придбанні Кулібалі, який може стати заміною Варану

09:24 482 Читать на русском
Зідан зацікавлений у придбанні Кулібалі, який може стати заміною Варану
Каліду Кулібалі / reuters

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може продовжити кар'єру в Мадриді.

Керівництво мадридського Реала визначило оборонця Каліду Кулібалі пріоритетним варіантом для заміни Рафаеля Варана, який останнім часом активно роздумує над тим, щоб покинути Сантьяго Бернабеу, повідомляє AS.

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У трансфері зацікавлений особисто наставник "галактікос" Зінедін Зідан, який вже повідомив про своє бажання менеджменту мадридців.

Головною перепоною для переходу може стати цінник на сенегальця, який нещодавно перепідписав контракт з Наполі до 2023 року. За умовами нового контракту його клаусула складає 150 млн євро і неаполітанці, вочевидь, будуть вимагати за Кулібалі не менше.

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