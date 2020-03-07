Зідан: Зараз я тренер Реала, але завтра все може змінитися

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан прокоментував чутки про його можливий відхід з клубу після закінчення поточного сезону.

"Я вже говорив, що щасливий тренувати цей клуб. Зі мною ніхто не зв'язувався, нічого про це не знаю. Багато речей говорять з-за меж клубу.

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У тренерів не буває жодних гарантій. Важливо зосередитися на щоденній роботі. Я відчуваю підтримку клубу, це головне. Зараз я тренер Реала, але завтра все може змінитися", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Зідан повернувся у Реал в березні минулого року. Його контракт з Королівським клубом розрахований до літа 2022 року. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Реал може звільнити Зідана після закінчення поточного сезону і призначити Маурісіо Почеттіно. Також відомо, що Ювентус розглядає варіант із запрошенням французького фахівця.

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