Зідан запевнив, що Варан залишиться в Реалі

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан прокоментував чутки, згідно з якими захисник Рафаель Варан хоче покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

"Люди можуть мати свою точку зору і писати що завгодно. Варан виступає за Реал вже вісім років, і весь цей час він проявляв себе фантастичним чином.

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Я бачу, що він щасливий тут і повністю відданий цьому клубу. І не бачу нічого з того, про що писалося в останнім часом", – цитує Зідана Marca.

Раніше повідомлялося, що Варан може влітку перейти в Ювентус або Манчестер Юнайтед. Іспанські ЗМІ зазначали, що француз вже навіть розповів про своє бажання змінити команду своїм одноклубникам.

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В нинішньому сезоні Варан провів за Реал 24 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких став автором 2-х забитих м'ячів.