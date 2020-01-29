Зідан заблокував перехід Еріксена в Реал попри усну домовленість мадридців з хавбеком

Новачок Інтера Крістіан Еріксен мав усі шанси опинитися в мадридському Реалі.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан виступив проти переходу екс-гравця Тоттенхема, інформує AS.

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Еріксен навіть мав усну домовленість з Реалом, однак француз не вважав, що данський плеймейкер зможе сильно допомогти його команді. Наставник мадридців наклав вето на трансфер зірки Тоттенхема влітку, позиція Зізу не змінилася і в січні. 47-річний фахівець готовий зробити ставку на чинних гравців Реала і сподівається, що клуб таки спробує підписати Поля Погба влітку.

Нагадаємо, Еріксен перебрався в Інтер за 20 млн євро, а Манчестер Юнайтед планує розпочинати переговори за свою зірку зі 150 млн фунтів.

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