Зідан обійшов Моурінью за кількістю перемог серед тренерів Реала

Тренер мадридського Реала Зінедін Зідан потроху вписує своє ім’я в історію "королівського" клубу.

Поєдинок 22-го туру Прімери проти Атлетіко, в якому Реал здолав "матрацників" з рахунком 1:0, став для французького наставника "вершкових" Зінедіна Зідана особливим. 47-річний фахівець піднявся на чисту третю сходинку за кількістю перемог серед тренерів Реала за всю історію клубу.

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Звитяга у мадридському дербі стала для Зідана 129-ю у статусі головного тренера "королівського" клубу. Цікаво, що француз вже на один матч випередив колишнього тренера Реала Жозе Моурінью – на рахунку нинішнього коуча Тоттенхема 128 перемог.

Перше місце у цьому переліку посідає Мігель Муньос (357 тріумфів), друге – Вісенте дель Боске (133 перемоги).

Нагадаємо, під керівництвом Зідана Реал тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі – клубний чемпіонат світу, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА і один раз тріумфував у чемпіонаті країни. На посаді головного тренера мадридців француз провів 192 матчі.

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