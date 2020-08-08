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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Зідан вперше в кар'єрі вилетів з плей-офф Ліги чемпіонів у статусі тренера

06:00 - Читать на русском
Зідан вперше в кар'єрі вилетів з плей-офф Ліги чемпіонів у статусі тренера
Зінедін Зідан / Твіттер Реала

Мадридський Реал поступився Манчестер Сіті, а Зінедін Зідан отримав гіркий досвід у матчах плей-офф ЛЧ.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

Програш мадридців "містянам" із загальним рахунком 4:2 поставив хрест на надіях фанатів "вершкових" про тріумф в Лізі чемпіонів. А Зінедін Зідан вперше у своєї кар'єрі вилетів з плей-офф ЛЧ.

Манчестер Сіті переграв Реал і пробився в 1/4 ЛЧ – команда Зінченка дуже близька і до півфіналу

З 2015 по 2018-й Реал був непереможним у стадії плей-офф найпрестижнішого турніру Європи – "галактікос" тричі ставали тріумфаторами ЛЧ. А виліт у минулому сезоні стався ще за часів Сантьяго Соларі.

Нагадаємо, що підопічним Зідана вдалось обійти Барселону у турнірній таблиці Ла Ліги та привезти золоті медалі турніру до Мадрида.

Манчестер Сіті – Реал – відео голів

blog_ava
Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ
03:10
8531
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид Зінедін Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид
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