Зідан вперше в кар'єрі вилетів з плей-офф Ліги чемпіонів у статусі тренера

Програш мадридців "містянам" із загальним рахунком 4:2 поставив хрест на надіях фанатів "вершкових" про тріумф в Лізі чемпіонів. А Зінедін Зідан вперше у своєї кар'єрі вилетів з плей-офф ЛЧ.

Манчестер Сіті переграв Реал і пробився в 1/4 ЛЧ – команда Зінченка дуже близька і до півфіналу

З 2015 по 2018-й Реал був непереможним у стадії плей-офф найпрестижнішого турніру Європи – "галактікос" тричі ставали тріумфаторами ЛЧ. А виліт у минулому сезоні стався ще за часів Сантьяго Соларі.

Нагадаємо, що підопічним Зідана вдалось обійти Барселону у турнірній таблиці Ла Ліги та привезти золоті медалі турніру до Мадрида.

Манчестер Сіті – Реал – відео голів