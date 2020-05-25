Зідан визначився із майбутнім Едегора на Бернабеу

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан окреслив власні плани щодо півзахисника Мартіна Едегора. Нинішній сезон він проводить в оренді за Реал Сосьєдад.

Хавбек входить у плани Зідана та отримає шанс на Бернабеу в новому сезоні, повідомляє AS.

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Французький фахівець розраховує на талановитого норвежця і відкличе його з оренди влітку. Фінансова криза, спровокована пандемією коронавірусу, обмежить витрати "вершкових". За таких умов повернення Едегора – серйозне підсилення команди. У столиці він має стати довготерміновою заміною ветерану Луці Модрічу. Щоправда, сам Едегор не хоче повертатись у Реал влітку без гарантій достатньої ігрової практики.

У нинішньому сезоні норвезький півзахисник провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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