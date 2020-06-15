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Зідан вийшов на друге місце серед тренерів Реала за кількістю перемог у Прімері – попереду лише легенда

09:31 985 Читать на русском
Зідан вийшов на друге місце серед тренерів Реала за кількістю перемог у Прімері – попереду лише легенда
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Поєдинок проти Ейбара у матчі 28-го туру Ла Ліги став особливим для головного тренера "вершкових".

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

Реал переміг Ейбар у першому поєдинку після відновлення чемпіонату Іспанії. Перемогу "вершковим" принесли голи Тоні Крооса, Серхіо Рамоса та Марсело.

Шедевр Крооса та голи зіркових оборонців у відеоогляді матчу Реал – Ейбар

Ця звитяга стала вже 90-ю для Зінедіна Зідана на посаді головного тренера королівського клубу у рамках чемпіонату Іспанії. За цим показником француз обійшов Лео Беенхаккера, у якого залишилося 89 перемог. Попереду лише легенда Реала Мігель Муньос, але Зідану слід ще довго працювати в клубі, щоб наздогнати знаменитого тренера – у того 257 перемог. До слова, поєдинок проти Ейбара став для Зізу 200-м у статусі наставника "бланкос".

Нагадаємо, після 28-ми турів мадридці відстають від Барселони на 2 пункти.

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Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Ейбар Реал Мадрид Реал Мадрид
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