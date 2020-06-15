Зідан вийшов на друге місце серед тренерів Реала за кількістю перемог у Прімері – попереду лише легенда

Поєдинок проти Ейбара у матчі 28-го туру Ла Ліги став особливим для головного тренера "вершкових".

Реал переміг Ейбар у першому поєдинку після відновлення чемпіонату Іспанії. Перемогу "вершковим" принесли голи Тоні Крооса, Серхіо Рамоса та Марсело.

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Ця звитяга стала вже 90-ю для Зінедіна Зідана на посаді головного тренера королівського клубу у рамках чемпіонату Іспанії. За цим показником француз обійшов Лео Беенхаккера, у якого залишилося 89 перемог. Попереду лише легенда Реала Мігель Муньос, але Зідану слід ще довго працювати в клубі, щоб наздогнати знаменитого тренера – у того 257 перемог. До слова, поєдинок проти Ейбара став для Зізу 200-м у статусі наставника "бланкос".

Нагадаємо, після 28-ми турів мадридці відстають від Барселони на 2 пункти.

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