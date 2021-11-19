"Спілкування дуже важливе, тому якщо ти не знаєш мови, приїжджаючи до такого клубу, як Манчестер Юнайтед, це стане великою проблемою.

Зідан відповів Манчестер Юнайтед на пропозицію замінити Сульшера

Нещодавно мені сказали, що Зідан вчить англійську, тому він знає, наскільки це важливо для його кар'єри. Але Зінедін у Манчестер Юнайтед... Я в це не вірю, якщо чесно. Звичайно, він дуже відома людина, але він ніколи не грав у Прем'єр-лізі, у нього мало спільного з АПЛ", – цитує Петі Bookmakers.co.uk.

Манчестер Юнайтед не впевнений у продовженні співпраці з нинішнім наставником Уле Гуннаром Сульшером, а Зідан є одним із претендентів на його заміну. Француз залишається без роботи після відходу з Реала влітку.

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