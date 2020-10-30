"Найголовніше, що все узгоджено і що гравці розмовляють один з одним. Багато речей лунає на полі, але вони залишаються там. Ми – команда і нам потрібна енергія для іншого. Добре, що таке трапляється. Це означає, що ми живі. Вони поговорили і все.

Бензема владнав конфлікт з Вінісіусом – француз просив ігнорувати іншого форварда Реала

Я не думаю, що це зашкодить іміджу Бензема. Раніше я і сам так робив, і мене теж критикували", – наводить слова Зідана Marca.

Нагадаємо, у матчі Ліги чемпіонів Борусія М – Реал Бензема закликав Менді не пасувати на Вінісіуса. Пізніше гравці владнали цей конфлікт.

Борусія М – Реал: "жеребці" – на одному рівні з Шахтарем, слабкий захист німців і чемпіонський характер "бланкос"