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Зідан відповів на критику щодо форми Азара

16:34 228 Читать на русском
Зідан відповів на критику щодо форми Азара
Еден Азар / фото: ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан після матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з Галатасараєм (1:0) зізнався, що не турбується через погану форму Едена Азара.

 
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"Це не турбує мене. Азар стає кращим і кращим, він буде і далі прогресувати. Важливо, що він створює моменти. І він буде їх реалізовувати.

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Куртуа врятував нас в першому таймі. Ми раді за нього і за всю команду, йому був потрібен такий матч. Він допоміг нам набрати три очки. Завжди буває багато критики в разі поразки. Але ми перемогли, гравці заслужили на цей успіх", – цитує Зідана прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, бельгієць перебрався на Сантьяго Бернабеу минулого літа. В нинішньому сезоні Азар зіграв за Реал 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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Ліга чемпіонів Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Галатасарай - Реал Мадрид
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