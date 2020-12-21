"Бензема – переможець матчу, тому що те, що він робить, – це зовсім інший рівень, і річ не тільки в його результативності. Я завжди повторюю одне й те саме, говорячи про Каріма. Він завжди в центрі нашої гри, його роль дуже важлива для нас, а коли на додачу до цього він забиває, це ще краще для Реала.

Шедевр Гарсії у відеоогляді матчу Ейбар – Реал – 1:3

Звичайно, ми повинні відзначити гру кожного. Це була чудова гра з боку обох команд, в якій ми здобули заслужену перемогу. Я не бачив інциденту з грою рукою Рамосом. Суддя знає, що робить, і я не збираюся обговорювати це. Якщо він вирішив не призначати пенальті, то тільки тому, що не думав, що це гра рукою.

Чи будуть зміни в наступному матчі? Так, обов'язково будуть, тому що це дуже довгий і складний сезон. Зараз ми ротуємо склад трохи менше, але важливо те, що гравці отримують практику і кожен буде грати свою роль. Ми не сильно змінилися за останні кілька матчів, але все змінюється. Ми повинні продовжувати працювати, як одне ціле", – цитує Зідана Goal.

Реал здолав Ейбар і наздогнав Атлетіко на вершині турнірної таблиці Ла Ліги