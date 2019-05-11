Зідан: Виліт Барселони з Ліги чемпіонів не робить поточний сезон для Реала кращим

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував поразку Барселони в двоматчевому протистоянні з Ліверпулем в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Те, що Барселона не вийшла у фінал, не робить поточний сезон для Реала кращим. Це нічого не змінює для нас.

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Що стосується критики на адресу Вальверде, не знаю, чи справедлива вона. Те, що він робив до цього, – феноменально. Я не критикую інших. Але в роботі, яку він виконав, не можна сумніватися", – цитує Зідана AS.

У поточному сезоні Реал виграв один трофей, Барселона – два: "вершкові" здобули перемогу в Клубному чемпіонаті світу, а "синьо-гранатові" виграли Суперкубок і чемпіонат Іспанії. 25 травня в фіналі національного Кубка Барселона зіграє з Валенсією.

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