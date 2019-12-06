Зідан відверто висловився щодо захоплення Бейла гольфом

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан розповів про ситуацію в середині команди напередодні домашнього матчу 16-го туру іспанської Прімери проти Еспаньйола.

"Травма Едена Азара – це удар, але нам потрібно з цим змиритися. Його пошкодження виявилось серйознішим, ніж ми припускали. Сподіваюсь, він скоро повернеться. Це ж стосується Марсело і Гарета Бейла. Не хочу, щоб хтось був травмований.

Бейл на тренуванні Реала імітував рухи гри в гольф

Бейл отримав травму у матчі з Алавесом. Потім у нас було два вихідних, а коли ми повернулися до тренувань, він знову відчув біль. Саме тому Гарет не працював з командою.

Чи буду я забороняти своїм футболістам грати в гольф? Ні. Ані Бейлу, ані будь-кому іншому. Всі вони дорослі люди і самі знають, як мають себе вести", – наводить слова Зідана видання AS.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Реал проведе вже завтра, 7 грудня – на Сантьяго Бернабеу він зустрінеться з Еспаньйолом. Початок гри о 14:00.

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