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Зідан відверто розповів про психологічний стан травмованого Азара

20:45 130 Читать на русском
Зідан відверто розповів про психологічний стан травмованого Азара
Зідан і Азар / EFE

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поділився деталями про ситуацію із травмою атакувального хавбека "вершкових" Едена Азара.

"Він роздратований і розчарований. Через його травму сумно нам усім, він хотів повернутися до гри та продемонструвати, на що здатен, але знову травмувався.

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Еден любить грати у футбол, і зараз він не може цього робити. Можу сказати, що бачу в його очах – він розчарований. Для нього зараз складний час, і так буде ще кілька днів. Можете уявити, як він почувається.

Чи буде він прооперований, я не знаю. Йому сумно, – все, що я знаю. Після такої тривалої відсутності отримати ще одну травму – це зовсім не позитивний момент і для нього, і для нашої команди", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, Азар отримав травму (тріщину правої малогомілкової кістки) у виїзному матчі 25-го туру іспанської Прімери проти Леванте (0:1). До цього 29-річний форвард через пошкодження не грав з кінця листопада минулого року до середини лютого.

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