Зідан відверто розповів про фізичний стан Азара – бельгієць не грав три місяці

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив форму Едена Азара після тривалої перерви.

"Ми всі знаємо, наскільки важливий для нас Азар, саме тому ми підписали його. Він чудовий гравець, і ми дуже раді, що він повернувся в загальну групу.

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Він не грав три місяці, це нелегко. Все буде залежати від гри і ритму, але фізично він абсолютно готовий. Ми знаємо, як сильно він може нам допомогти. Було важко грати без нього, Еден також радий повернутися. Ми повинні дати час і переконатися, що всі його проблеми позаду", – цитує Зідана Goal.

Відзначимо, що Азар потрапив до заявки Реала на матч 24 туру Прімери проти Сельти, який відбудеться завтра, 16 лютого.

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