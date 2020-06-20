Зідан відреагував на скандальну заяву Піке про Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан закликає свою команду зосередитися на власній грі, не зважаючи на навколофутбольні речі.

Після нічиєї з Севільєю (0:0) захисник Барселони Жерар Піке поскаржився на те, що Реал навряд чи втратить очки, з огляду на те, що відбувалося в останніх двох турах. Хоча Піке не говорив прямо, іспанські ЗМІ акцентували увагу на тому, що футболіст натякнув на допомогу суддів мадридській команді.

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"Нічого не змінилося, завтра у нас третя гра. Ми говорили про одинадцять фіналів, а завтра ще один. Ми збираємося підготуватися, думаючи про те, щоб зробити все в повній мірі, віддати все. Не думаючи ні про що інше.

Як ставлюся до слів Піке? Як і завжди, хто б що не говорив, мене цікавить тільки завтрашня гра. У мене є своя думка, але я не буду її висловлювати. Кожен може висловлювати свої емоції. Мене турбує тільки гра. Ні, я не думаю, що Реалу допомагають судді", – цитує Зідана AS.

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