Зідан відреагував на чутки про можливий відхід Мессі з Барселони

Інформація, що Ліонель Мессі може покинути Барселону дійшла вже і до Зінедіна Зідана.

"Я не знаю, що трапиться, якщо Мессі піде з Барсм. Він зараз у Ла Лізі, і ми хочемо найкращого для турніру. Що станеться, я не знаю", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, за інформацією іспанських ЗМІ, 33-річний аргентинець не має наміру продовжувати контракт з каталонцями через конфлікти з керівництвом та тренерським штабом клубу, а його чинна угода з "блаугранас" розрахована до літа 2021-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 28 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 18-ма асистами.

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