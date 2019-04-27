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Зідан відповів, чи зіграє Бензема з Райо Вальєкано

17:06 32 Читать на русском
Зідан відповів, чи зіграє Бензема з Райо Вальєкано
Карім Бензема / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів, чи зіграє нападник Карім Бензема, який пропустив тренування.

 

"Усі готові грати, трохи менше готовий Вінісіус.

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Знаючи, що Карім нам не допоможе, ми постараємось зіграти командою та перемогти суперника. Кожен увійде в гру і ми можемо зробити багато речей", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, Карім Бензема отримав пошкодження та пропустив тренування "вершкових". У нинішньому сезоні форвард зіграв 34 матчі в Ла Лізі, в яких забив 21 м'яч і віддав 6 результативних передач.

Матч Райо Вальєкано – Реал відбудеться 28 квітня о 21:45 за київським часом.

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