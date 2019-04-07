Зідан відмовився підписати Дракслера

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер не перейде в Реал наступного літа.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відмовився від можливості придбати хавбека ПСЖ Юліана Дракслера, повідомляє Express.

Зідан хоче, щоб Лунін став другим голкіпером Реала, – Marca

Німець грає другу скрипку у французькій команді, перебуваючи за спинами атакувального тріо Неймар-Кавані-Мбаппе, та отримав свою можливість після травми бразильця.

Реал готує масову перебудову і може продати та придбати цілий ряд гравців, створивши третє покоління "галактікос".

"Мені шкода таких людей", – Зідан відповів на слова Антіча про те, що Модріч не заслуговує на "Золотий м'яч"