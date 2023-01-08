Напередодні Дідьє Дешам продовжив контракт із "Ле Бльо" аж до 2026 року. Претендентом на крісло був також і Зідан.

Дешам офіційно продовжив контракт зі збірною Франції

Як повідомляє Daily Mail із посиланням на L'Equipe, француз відмовив одразу трьом збірним заради можливості очолити французів. У послугах Зінедіна були зацікавлені Бразилія, Португалія та США.

Нагадаємо, легенда Ювентуса та Реала тренував лише мадридців, з якими тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів. Без роботи Зідан перебуває з літа 2021 року.

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