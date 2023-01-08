Зідан відмовився очолити 3 збірні заради Франції, але піймав облизня
Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан прагнув стати наставником національної команди своєї країни.
Напередодні Дідьє Дешам продовжив контракт із "Ле Бльо" аж до 2026 року. Претендентом на крісло був також і Зідан.
Дешам офіційно продовжив контракт зі збірною Франції
Як повідомляє Daily Mail із посиланням на L'Equipe, француз відмовив одразу трьом збірним заради можливості очолити французів. У послугах Зінедіна були зацікавлені Бразилія, Португалія та США.
Нагадаємо, легенда Ювентуса та Реала тренував лише мадридців, з якими тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів. Без роботи Зідан перебуває з літа 2021 року.
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