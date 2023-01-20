Тривалий час 50-річного французького фахівця називали претендентом на низку посад у різних збірних. Зокрема, у його послугах були зацікавлені Португалія, Бразилія, Катар, США та ОАЕ.

Аллегрі не буде звільнений з Ювентуса за однієї умови

Проте усім їм фахівець відмовив. Спершу він чекав, що йому запропонують очолити національну команду Франції, але тамтешня федерація продовжила контракт із Дідьє Дешамом. Тому Зідан змінив пріоритет – тепер воліє очолити Ювентус, стверджує L'Équipe.

Нагадаємо, Зінедін дуже успішно виступав за туринців протягом 1996-2001 років (212 матчів), після чого перебрався у Реал Мадрид за 77,5 млн євро, де завершив кар'єру футболіста і розпочав тренерську.

Наразі "Стара синьйора" йде третьою у Серії А, відстаючи від лідера Наполі на 10 пунктів. Повідомлялось, що Массіміліано Аллегрі збереже свій пост, якщо Юве завершить сезон не нижче четвертого місця.

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