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Зідан виділив двох гравців Реала після перемоги в Ель Класіко

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Зідан виділив двох гравців Реала після перемоги в Ель Класіко
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан задоволений перемогою в Ель Класіко, після якої мадридці стали лідерами чемпіонату Іспанії.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Реал обіграв Барселону завдяки голам Вінісіуса та Маріано, внаслідок чого обійшов каталонців у турнірній таблиці. Тепер мадридці випереджають одвічних суперників на 1 очко.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Я в захваті від гри та результату. У першому таймі Реалу було трохи важко, але по перерві ми додали, особливо в атаці. Проти Барселони потрібно тиснути самим, адже таким командам не можна віддавати м'яч. Нам це вдалося – ми володіли ініціативою і перемогли. Я був вражений блискучим ударом Іско, але, на жаль, він не став гольовим.

Дуже радий за Вінісіуса, він заслужив на цей гол. Важливий забитий м'яч проти сильного суперника. Те ж стосується і Маріано, якому було нелегко, бо він не грав раніше, але сьогодні він вийшов і забив. Ми всі раді за нього, адже у нього є багато футбольних чеснот", – передає слова Зідана AS.

Реал Мадрид впевнено переміг Барселону в Ель Класіко та повернув лідерство в Прімері

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