"Це питання лише до однієї людини – президента. Я тут, щоб говорити виключно про матч, не про інші речі. Все інше – не моя робота.

Перес зробив однозначну заяву щодо повернення Роналду в Реал

Я не збираюсь висловлювати свою думку щодо Суперліги. Можливо, ви скажете, що я хочу залишитися осторонь. Це правда, бо я люблю просто тренувати. У роздягальні ми не говоримо ні про цей турнір, ні про можливе покарання від УЄФА. У нас є матч, який потрібно виграти", – цитує Зідана Marca.

Додамо, що саме Флорентіно Перес стане президентом Суперліги. Окрім Реала, у списку засновників революційного турніру є Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі