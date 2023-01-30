Едуард Соболь цієї зими став гравцем французького Страсбура. "Футбол 24" на своєму YouTube-каналі знайомить з клубом.

Дебютний матч у стані французького Страсбура для українського захисника Едуарда Соболя виявися не надто вдалим. Попри те, що оборонець вийшов у старті матчу проти Тулузи, його команда поступилася із рахунком 1:2.

Едуард провів на полі 65 хвилин і на той момент господарі вже встигли пропустити два м'ячі. "Футбол 24" познайомить вас із історією команди зі Страсбура та тими, хто зумів вписати свої імена в сторінки клубу із Ельзасу.