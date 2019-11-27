Зідан в захваті від гри Реала попри втрачену перемогу в матчі з ПСЖ

Головний тренер Реала Зінедін Зідан похвалив своїх підопічних після матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:2).

"Мені сподобалося все, кожна дія від кожного гравця. З правильним ставленням та якісним футболом гра стає справжнім видовищем, адже суперник також виступив добре. Зрештою, ми оцінюємо позитивно цей матч, ми все ще вдосконалюємось, і це найважливіше.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Гравці заслужили перемогу. Я не люблю так говорити, тому що вам потрібно грати всі 90 хвилин, але цей матч... Я не збираюся говорити, коли я вирішив випустити Іско в основі, але він також частина команди, і його виступ був феноменальним. Я планував розмістити гравця між лініями, гадаю, ми роздратували ПСЖ у першому таймі, а Іскo дуже добре взаємодіяв з Бензема і Азаром – ми так і планували", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал вже гарантував собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів, однак нічия у матчі з ПСЖ не дозволяє "вершковим" претендувати на лідерство у групі А – вони вже точно другі.

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