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Зідан в захваті від гри Реала попри втрачену перемогу в матчі з ПСЖ

10:18 564 Читать на русском
Зідан в захваті від гри Реала попри втрачену перемогу в матчі з ПСЖ
Зінедін Зідан / Сайт УЄФА

Головний тренер Реала Зінедін Зідан похвалив своїх підопічних після матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:2).

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

"Мені сподобалося все, кожна дія від кожного гравця. З правильним ставленням та якісним футболом гра стає справжнім видовищем, адже суперник також виступив добре. Зрештою, ми оцінюємо позитивно цей матч, ми все ще вдосконалюємось, і це найважливіше.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Гравці заслужили перемогу. Я не люблю так говорити, тому що вам потрібно грати всі 90 хвилин, але цей матч... Я не збираюся говорити, коли я вирішив випустити Іско в основі, але він також частина команди, і його виступ був феноменальним. Я планував розмістити гравця між лініями, гадаю, ми роздратували ПСЖ у першому таймі, а Іскo дуже добре взаємодіяв з Бензема і Азаром – ми так і планували", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал вже гарантував собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів, однак нічия у матчі з ПСЖ не дозволяє "вершковим" претендувати на лідерство у групі А – вони вже точно другі.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - ПСЖ
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