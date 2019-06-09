Зідан та Перес не можуть домовитись щодо майбутнього двох молодих талантів Реала

В таборі Реала не можуть знайти спільне рішення щодо майбутнього Жуніора Вінісіуса та Браїма Діаса.

Наставник "вершкових" Зінедін Зідан не розраховує на Жуніора Вінісіуса в наступному сезоні та хоче віддати форварда в оренду. Натомість президент мадридців Флорентіно Перес має намір залишити 18-річного бразильця в команді, повідомляє AS.

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Полярно протилежна ситуація із хавбеком Браїмом Діасом. Французький фахівець бачить іспанця в своїй команді, а от Перес пропонує віддати 19-річного таланта в оренду.

В минулому сезоні Лі Ліги Вінісіус провів 5 поєдинків (4 голи). Діас зіграв у 9-ти матчах (гол і асист).

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