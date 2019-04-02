Зідан та Перес не можуть дійти згоди щодо заміни Варана

Зінедін Зідан лише недавно повернувся на тренерський місток Реала, але вже "побив горщики" з президентом мадридців Флорентіно Пересом.

Схоже, захисник Реала Рафаель Варан влітку покине Сантьяго Бернабеу, адже керівництво клубу вже шукає йому заміну, повідомляє AS.

Варан повідомив Реал, що хоче покинути клуб

У наставника "вершкових" Зінедіна Зідана та президента клубу Флорентіно Переса виника суперечка щодо заміни 25-річного француза. Головний тренер хоче бачити на позиції Рафаеля оборонця Атлетіко Хоче Хіменеса, в той же час президент королівського клубу наполягає на трансфері захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Варто відзначити, що чинний контракт Варана з Реалом розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Варан провів 24 матчів, в яких відзначився двома голами.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0