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Зідан та Перес не можуть дійти згоди щодо заміни Варана

09:53 1526 Читать на русском
Зідан та Перес не можуть дійти згоди щодо заміни Варана
Флорентіно Перес та Зінедін Зідан / Фото Daily

Зінедін Зідан лише недавно повернувся на тренерський місток Реала, але вже "побив горщики" з президентом мадридців Флорентіно Пересом.

Схоже, захисник Реала Рафаель Варан влітку покине Сантьяго Бернабеу, адже керівництво клубу вже шукає йому заміну, повідомляє AS.

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У наставника "вершкових" Зінедіна Зідана та президента клубу Флорентіно Переса виника суперечка щодо заміни 25-річного француза. Головний тренер хоче бачити на позиції Рафаеля оборонця Атлетіко Хоче Хіменеса, в той же час президент королівського клубу наполягає на трансфері захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Варто відзначити, що чинний контракт Варана з Реалом розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Варан провів 24 матчів, в яких відзначився двома голами.

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