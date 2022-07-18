Колишній представник мадридського Реала після довгих поневірянь приєднався до Романа Зозулі в Фуенлі.

Фуенлабрада офіційно повідомила про підписання 1-річного контракту зі старшим сином Зінедіна Зідана – Енцо. 27-річний атакувальний хавбек перейшов у клуб 3-го іспанського дивізіону на правах вільного агента.

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"Я приїхав з великим бажанням і ентузіазмом. Я дуже радий повернутися до Іспанії та Мадрида та мати можливість насолоджуватися футболом тут", – заявив колишній футболіст юнацької збірної Франції та Реала Кастільї. До цього він виступав у складі Альмерії, Депортіво Авеша, Райо Махадаонди, Лозанни Спорт та Алавеса.

У попередньому сезоні Енцо Зідан провів 16 матчів за Родез, який виступає в другій французькій лізі. Акціонером цього клубу є Зінедін Зідан.

Нагадаємо, що за Фуенлабраду виступає українець Роман Зозуля. 32-річний нападник перейшов сюди рік тому, зігравши в 37 матчах, забивши 3 голи й віддавши 2 асисти.

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