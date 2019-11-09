Зідан став на захист Бензема, якого ігнорують у збірній Франції

Головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що нападник "вершкових" Карім Бензема повинен отримувати виклики до збірної Франції.

"Він завжди був дуже уважний до національної команди, йому завжди хотілося грати в збірній Франції. Я не знаю, що відбувається всередині, але якщо ви задасте мені це питання, я відповім вам, що з точки зору футболу він просто найкращий.

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Тому так, у нього має бути місце в збірній Франції, це точно. Все інше не під нашим контролем", – цитує Зідана France Football.

Нагадаємо, Бензема не виступає за збірну Франції з жовтня 2015 року, коли він опинився причетним до скандалу з шантажем ще одного на той момент представника французької збірної Матьє Вальбуена.

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