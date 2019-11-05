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Зідан спрогнозував майбутнє Бейла в Реалі

16:35 247 Читать на русском
Зідан спрогнозував майбутнє Бейла в Реалі
Зінедін Зідан та Гарет Бейл / Фото The Times

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про свої стосунки із скандальною зіркою мадридців Гаретом Бейлом.

"Я хочу, щоб Гарет залишався тут до кінця сезону. ЗМІ переконують у протилежному, але це нісенітниця. Він також хоче залишитись в Мадриді і повернутись на свій рівень.

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У нас хороші відносини, і ми кожен день вітаємось, я щиро люблю всіх своїх гравців. З Бейлом не було ніякого конфлікту, навіть влітку, коли він збирався йти з клубу", – цитує Зідана Marca.

За інформацією ЗМІ, 30-річний валлієць хоче покинути Реал через непорозуміння із Зіданом. Ймовірними варіантами для Гарета називають АПЛ (Тоттенхем та Манчестер Юнайтед), а також чемпіонат Китаю.

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