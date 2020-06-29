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Зідан спрогнозував, коли вирішиться доля титулу в Прімері

10:28 - Читать на русском
Зідан спрогнозував, коли вирішиться доля титулу в Прімері
Зінедін Зідан / EFE

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поділився думками щодо перемоги своїх підопічних над Еспаньйолом (1:0) у 32-му турі Ла Ліги та прокоментував лідерство "вершкових" у чемпіонаті.

 
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"Я дуже задоволений гравцями. Нелегко здобувати перемоги матч за матчем. Я повинен привітати футболістів.

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На те, що ми зараз лідируємо, уваги не звертаю. Доля титулу вирішиться в останньому турі. Ви бачили, як було важко грати проти аутсайдера. У цій лізі неможливо загадувати наперед.

Не дивуюсь тому, що робить на полі Карім. Він винахідливий гравець, а його передача п'ятою була чудовою. Цей момент може стати окрасою сезону", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, що після перемоги над "папугами" Реал став одноосібним лідером Прімери. За сім турів до кінця чемпіонату мадридці випереджають Барселону на 2 очки.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зінедін Зідан Еспаньйол - Реал Мадрид
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