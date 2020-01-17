Зідан шкодує, що Барселона звільнила Вальверде

Головний тренер Реал Зінедін Зідан прокоментував звільнення Ернесто Вальверде з посади наставника Барселони. Також француз поділився очікуваннями від роботи нового фахівця каталонців Кіке Сетьєна.

"Я лише відчуваю жаль щодо Вальверде, позаяк це неприємна ситуація. Він хороший тренер, і я відчуваю до нього величезну повагу.

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Ми, тренери, розуміємо, де перебуваємо. У мене не буде по-іншому, якщо ми почнемо програвати матчі. Якщо ми програємо два матчі, мене знову стануть критикувати як півтора місяці тому.

Що стосується нового тренера, то я очікую, що Барселона буде такою ж конкурентоспроможною. Вони будуть виконувати свою роботу, ми – свою", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, новим головним тренером "блаугранас" став Кіке Сетьєн, контракт з яким розрахований до літа 2022 року.

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