"Звичайно, дратує, що так багато говорять про суддів, але саме це і відбувається, коли ви працюєте в Реалі. Я ніколи не говорю про суддів, тому що їх робота дуже складна і, як і все в житті, іноді вони приймають правильні рішення, а іноді помиляються. От і все.

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Що стосується Кумана, то я не буду нічого говорити, тому що ми зосереджені на майбутній грі", – цитує Зідана Football Critic.

Скандальний епізод трапився під час матчу Ейбар – Реал (1:3). В одному з моментів м'яч потрапив у руку захисника мадридців Серхіо Рамоса, але арбітр не став призначати пенальті. На цьому епізоді і акцентував увагу тренер Барси, говорячи про упередженість до суперників Реала.

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