Зідан розраховує на Бейла у якості ключового гравця Реала

Новий поворот у "холодній війні" наставника та гравця.

Наставник Реала Зінедін Зідан розраховує на вінгера Гарета Бейла у якості ключового гравця основи, повідомляє ESPN. За інформацією джерел видання, француз вражений зміною поведінки у валлійця і налаштований зробити його лідером атак "вершкових" поряд з Еденом Азаром.

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Ще влітку Бейл був за крок від зміни клубу: незважаючи на бажання футболіста залишитися на Бернабеу, керівництво Реала хотіло його продати і майже відправило Гарета у китайський Цзянсу Сунін, поки трансфер не зірвався в останній момент.

У нинішньому сезоні Прімери Бейл вже забив 2 голи і віддав результативну передачу у 3 матчах. Після трьох стартових турів чемпіонату Реал – третя команда Прімери. Наступний матч підопічні Зідана проведуть 14 вересня проти Леванте.

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