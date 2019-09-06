toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зідан розраховує на Бейла у якості ключового гравця Реала

14:27 672 Читать на русском
Зідан розраховує на Бейла у якості ключового гравця Реала
Гарет Бейл та Зінедін Зідан / Getty Images

Новий поворот у "холодній війні" наставника та гравця.

Наставник Реала Зінедін Зідан розраховує на вінгера Гарета Бейла у якості ключового гравця основи, повідомляє ESPN. За інформацією джерел видання, француз вражений зміною поведінки у валлійця і налаштований зробити його лідером атак "вершкових" поряд з Еденом Азаром.

Бейл – про своє становище в Реалі: Не сказав би, що я щасливий, але я граю

Ще влітку Бейл був за крок від зміни клубу: незважаючи на бажання футболіста залишитися на Бернабеу, керівництво Реала хотіло його продати і майже відправило Гарета у китайський Цзянсу Сунін, поки трансфер не зірвався в останній момент.

У нинішньому сезоні Прімери Бейл вже забив 2 голи і віддав результативну передачу у 3 матчах. Після трьох стартових турів чемпіонату Реал – третя команда Прімери. Наступний матч підопічні Зідана проведуть 14 вересня проти Леванте.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

blog_ava
Помер воротар, який пропустив історичний гол від Пеле
14:01
1483
Теги
Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
15
хв
Україна U-21
18:30
Фінляндія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук