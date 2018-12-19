Зідан розмірковує над пропозицією очолити Манчестер Юнайтед в червні

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан має пропозицію від Манчестер Юнайтед очолити команду після закінчення сезону.

Авторитетне видання AS повідомляє, що французький спеціаліст Зінедін Зідан має пропозицію від Манчестер Юнайтед. Наразі колишній коуч Реала розмірковує над тим, аби очолити команду влітку.

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Наближені до француза особи розповідають, що Зідан готовий до нових викликів і хоче тренувати команду саме з англійського чемпіонату. Раніше повідомлялось, що Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед посеред сезону.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера команди 18 грудня. Новим наставником був призначений Уле Гуннар Сульшер.