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Зідан розглядає трьох молодих талантів для підсилення оборони Реала

21:40 81 Читать на русском
Зідан розглядає трьох молодих талантів для підсилення оборони Реала
Бубакар Камара / Фото ФК Марсель

В таборі Реала вирішили попрацювати над зміцненням захисної ланки.

Одразу троє представників чемпіонату Франції потрапили на радари Реала, повідомляє Mundo Deportivo.

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Головний тренер мадридців Зінедін Зідан передав скаутам список, до якого потрапили: Бубакар Камара (19 років, Марсель), Вілліам Саліба (18 років, Сент-Етьєн) та Бенуа Бадіашиль (18 років, Монако).

Трансферна вартість кожного з гравців коливається біля 20 млн євро.

Після 11-ти турів Ла Ліги Реал перебуває на другій сходинці, пропустивши 9 голів.

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