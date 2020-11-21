Керманич мадридського Реала Зінедін Зідан поділився емоціями від поєдинку 10-го туру іспанської Ла Ліги проти Вільяреала (1:1).

"Я з радістю продовжу роботу. Ви продовжуєте запитувати (про відставку – Футбол 24), а я продовжую працювати.

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Ми втратили два очки тут. Я повинен привітати своїх гравців за віддані сили. Ситуація дратує мене через витрачені зусилля. Сьогодні ми заслуговували більшого", – наводить слова Зідана Marca.

Нагадаємо, що підопічні французького фахівця розійшлися миром із "Жовтою субмариною". На гол Маріано Діаса Вільяреал відповів забитим м'ячем Жерара Морено з пенальті.

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