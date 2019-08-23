Зідан різко відповів на чутки про перехід Неймара в Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан втомився від питань про Неймара.

"У нас завтра матч, я думаю тільки про це. Тренери, футболісти, персонал повинні бути сконцентровані винятково на цьому і ні на що більше.

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Хочу, щоб 2 вересня настало якомога швидше. І тоді ці питання припиняться", – цитує Зідана журналіст Дермот Корріган у своєму Twitter.

Раніше повідомлялось, що парижани відхилили шалену пропозицію "королівського клубу", але все одно вони налаштовані відпустити його у Мадрид, а не в Барселону. Також керівництво Реала заборонило пресі спілкуватись із Зіданом (окрім прес-конференцій) до закриття трансферного вікна.

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