Головний тренер Реала Зінедін Зідан може бути відсутнім на матчі 18-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Наставник Реала контактував із хворим на коронавірус, через що ризикує не вилетіти до Памплони разом із командою.

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За інформацією AS, Зідан перебуває в ідеальному стані, проте, згідно із протоколом Ла Ліги, був поміщений на карантин. Наразі французький фахівець очікує на результати тестів на коронавірус, на основі яких і буде прийняте рішення щодо присутності Зідана на матчі.

До слова, поєдинок Осасуна – Реал запланований на 9 січня, початок матчу о 22:00. Реал посідає друге місце у чемпіонаті Іспанії з 36 очками та відстає від Атлетіко на 2 пункти ("матрацники" мають два поєдинки в запасі).

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