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Зідан: Важко пропускати чотири голи вдома, але Реалу нічого не потрібно міняти

07:30 1078 Читать на русском
Зідан: Важко пропускати чотири голи вдома, але Реалу нічого не потрібно міняти
Зінедін Зідан / Infinite Madrid

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився емоціями після вильоту мадридців з 1/4 фіналу Кубка Іспанії від Реал Сосьєдада (3:4).

59’ Марсело
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
 
Мартін Едегор 22’
Александр Ісак 54’
Александр Ісак 56’
Мікель Меріно 69’
Андоні Горосабель 90+5’
22’ Мартін Едегор
54’ Александр Ісак
56’ Александр Ісак
59’ Марсело
69’ Мікель Меріно
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
90+5’ Андоні Горосабель

"Час від часу справи йдуть не так, як треба. У нас була складна гра, ми повинні прагнути до кінця, наша реакція на ситуацію була хорошою. Навіть програючи 1:4, ми вірили в себе.

Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Вітаю суперника, ось і все. Потрібно прийняти поразку. Ми боролися до кінця. Реал допустив помилки в обороні, в першому таймі у нас нічого не виходило. У нас були труднощі, а Реал Сосьєдад грав добре.

Це не найгірший мій день в статусі тренера Реала. По грі – ні, лише за поразкою. Важко пропускати чотири голи вдома, але нам нічого не потрібно міняти. Треба продовжувати те, що ми робимо. Очевидно, що в сезоні бувають важкі ігри і складні суперники. Сосьєдад заслужив перемогу.

Сенс в тому, щоб бути послідовними. Ми нічого не змінимо. Це боляче, тому що програвати не подобається нікому. Нам просто потрібно прийняти поразку", – наводить слова Зідана AS.

Нагадаємо, Реал в надрезультативному поєдинку поступився Реал Сосьєдаду (3:4) та вилетів з Кубка Іспанії.

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами

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