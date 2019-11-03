Зідан – про сенсаційну втрату очок Реалом: Ми зіграли ідеально в матчі з Бетісом

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував результат матчу 12-го туру Ла Ліги проти Бетіса (0:0).

"Ритм, інтенсивність і взагалі гра – все було ідеально, не вистачило лише гола. У нас було багато моментів з самого початку, не вийшло тільки їх реалізувати.

Сенсаційна втрата очок "вершковими" у відеоогляді матчу Реал – Бетіс

Бетіс – хороша команда з відмінними футболістами. У першому таймі ми домінували, але не забили. Другий тайм вийшов більш рівним. Не сказав би, що сьогодні гра була настільки вже поганою.

Заміна Бенземи на Йовіча? Добре, що ви мене про це питаєте, але я не хотів міняти схему. Ми непогано грали з трьома хавбеками в центрі, тому я лише зробив заміну по позиції, щоб освіжити гру. Я хотів, щоб Карвахаль і Менді більше робили кросів, але не вийшло", – наводить слова Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал не зумів переграти Бетіс (0:0) та втратив змогу обігнати Барселону.

Реал сенсаційно не зміг здолати Бетіс та зрівнявся за очками з Барселоною