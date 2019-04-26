Зідан: Реал заслуговував на більше в матчі з Хетафе

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував нічийний результат у матчі з Хетафе (0:0) в 34-му турі чемпіонату Іспанії.

"Думаю, ми заслуговували на більше. Я незадоволений результатом, але думаю, що зусилля команди були на належному рівні, радий цьому.

Хетафе – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Вибрав Наваса, тому що я – тренер. Подивимося, хто зіграє в неділю. Діас? Він провів відмінний матч. Не боявся, у нього хороша швидкість, він провів хорошу гру.

Хетафе перебуває в зоні Ліги чемпіонів? Якщо вони там, то на це є причина. Вони показують хорошу гру, ми повинні привітати їх", – цитує Зідана Marca.

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Після цього поєдинку Реал, набравши 65 очок, посідає третє місце в турнірній таблиці Прімери, Хетафе п'ятий, поступаючись Севільї лише за додатковими показниками.