toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Зідан: Реал заслуговував на більше в матчі з Хетафе

09:10 37 Читать на русском
Зідан: Реал заслуговував на більше в матчі з Хетафе
Зінедін Зідан / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував нічийний результат у матчі з Хетафе (0:0) в 34-му турі чемпіонату Іспанії.

 

"Думаю, ми заслуговували на більше. Я незадоволений результатом, але думаю, що зусилля команди були на належному рівні, радий цьому.

Хетафе – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Вибрав Наваса, тому що я – тренер. Подивимося, хто зіграє в неділю. Діас? Він провів відмінний матч. Не боявся, у нього хороша швидкість, він провів хорошу гру.

Хетафе перебуває в зоні Ліги чемпіонів? Якщо вони там, то на це є причина. Вони показують хорошу гру, ми повинні привітати їх", – цитує Зідана Marca.

Хетафе – Реал Мадрид: нічийна гра "бланкос" за правилами прекрасного середняка та магічний дриблінг Браїма Діаса

Після цього поєдинку Реал, набравши 65 очок, посідає третє місце в турнірній таблиці Прімери, Хетафе п'ятий, поступаючись Севільї лише за додатковими показниками.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Хетафе - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
14
хв
Ліверпуль
22:00
Хаддерсфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук