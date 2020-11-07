"Рамос – найкращий? Звичайно, він один із них. Те, чого він досягнув, яким він є, що показав у Мадриді говорить саме за себе. Я думаю, що він найкращий в історії.

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Хворі на коронавірус? Вони почуваються добре. Вони не задоволені тим, що сталося, але з ними все в порядку, і фізично у них не так багато симптомів, але ми знаємо, що це важко. Я залишив їм повідомлення і поговорю з ними пізніше. Це може трапитися з ким завгодно, і ми повинні це прийняти.

Ви знаєте, який Азар сильний гравець. Це важкий момент з травмами та всім іншим, але він у доброму настрої, що важливо. Йому зараз потрібно почекати тиждень. Ми повинні адаптуватися до ситуації. Ми знаємо, що це може бути і гірше. Це сталося днями з Едером Мілітао, сьогодні з Еденом і Каземіро", – наводить слова Зідана Goal.

Нагадаємо, Серхіо Рамос у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів (3:2) відзначився 100-м забитим м'ячем у складі Реала, за який виступає з 2005 року.

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