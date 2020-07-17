Зідан: Радий тріумфу в Ла Лізі більше, ніж перемозі в Лізі чемпіонів

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився емоціями від тріумфу в Ла Лізі.

"Це приголомшливе відчуття. Те, що зробили футболісти, вражає. У мене просто немає слів, щоб описати свої відчуття. Ліга чемпіонів є Ліга чемпіонів, але цей титул Ла Ліги робить мене ще щасливішим, ніж перемога в ЛЧ.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Ми стали кращими, тому що набрали більше очок, ось і все. Гравці борються за перемогу. Так, у мене є певна роль в команді, але футболісти мені вірять. Всі гравці були віддані спільній справі, в тому числі і ті, хто грав мало.

Нам би хотілося відсвяткувати успіх разом з уболівальниками, але ми не можемо цього зробити. Сподіваюся, вони щасливі, відзначаючи перемогу у себе вдома. Вболівальники із задоволенням спостерігають за перемогами команди, ми зробили це для них", – наводить слова Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал мінімально обіграв Вільяреал (2:1) та достроково став чемпіоном Іспанії. Гравці мадридського клубу вже встигли яскраво відсвяткувати свій тріумф.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення