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Зідан прокоментував зустріч із Погба в Дубаї

16:18 237 Читать на русском
Зідан прокоментував зустріч із Погба в Дубаї
Зінедін Зідан / фото Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів, як пройшла зустріч із Полем Погба.

"Це просто збіг обставин. Погба був у Дубаї, і я поїхав туди у своїх справах. Побачивши одне одного, ми поспілкувалися, але це особисте.

Зідан і Погба зустрілись в Дубаї під час перерви на матчі збірних

Я не розповім, про що ми говорили. Ми давно знайомі. Ми перетнулися, зупинилися і поговорили", – поділився Зідан в коментарі AS.

Раніше неодноразово повідомлялося, що Зідан хотів би бачити Погба в складі Реала.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Іспанія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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