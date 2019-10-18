Зідан прокоментував зустріч із Погба в Дубаї

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів, як пройшла зустріч із Полем Погба.

"Це просто збіг обставин. Погба був у Дубаї, і я поїхав туди у своїх справах. Побачивши одне одного, ми поспілкувалися, але це особисте.

Зідан і Погба зустрілись в Дубаї під час перерви на матчі збірних

Я не розповім, про що ми говорили. Ми давно знайомі. Ми перетнулися, зупинилися і поговорили", – поділився Зідан в коментарі AS.

Раніше неодноразово повідомлялося, що Зідан хотів би бачити Погба в складі Реала.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса